МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

В ближайший час с сохранением до конца суток 20 июня и 21 июня на территории Рязанской области ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с.