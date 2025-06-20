МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
В ближайший час с сохранением до конца суток 20 июня и 21 июня на территории Рязанской области ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах гроза, при грозе усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его разместила пресс-служба регионального ведомства.
В ближайший час с сохранением до конца суток 20 июня и 21 июня на территории Рязанской области ожидаются дожди, местами сильные, в отдельных районах гроза. Также прогнозируют усиление ветра порывами 12-17 м/с.