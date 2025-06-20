Губернатор Павел Малков: вместе со «Скопинфармом» решаем стратегически важные задачи для всей страны

19 июня во второй день Петербургского международного экономического форума Губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ООО «Скопинфарм» Инга Нижарадзе подписали соглашение о реализации в регионе пилотного федерального проекта по развитию донорства крови и плазмы крови «+Я», поддержанного Минздравом РФ.

19 июня во второй день Петербургского международного экономического форума Губернатор Рязанской области Павел Малков и генеральный директор ООО «Скопинфарм» Инга Нижарадзе подписали соглашение о реализации в регионе пилотного федерального проекта по развитию донорства крови и плазмы крови «+Я», поддержанного Минздравом РФ.

Рязанская область станет регионом, где в рамках первого этапа федерального проекта займутся развитием донорства плазмы крови для ее последующего использования при производстве лекарственных препаратов.

Реализация мероприятий соглашения запланирована на 2025 — 2028 годы. Объем инвестиций составит 290 млн рублей. На сегодняшний день в Скопинском районе инвестором построен и готовится к вводу в эксплуатацию завод по производству полного цикла биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека, а также современное плазмохранилище. Кроме того, предполагается модернизация инфраструктуры областной станции переливания крови — для этого будет построен плазмоцентр и дооснащена лаборатория.

«"Скопинфарм» — наш давний надежный партнер. Фармацевтическое производство развивается, есть уже действующее предприятие, рядом строятся другие. Сегодня мы уточнили вопросы нашего взаимодействия, новые направления работы, договорились о дополнительных мощностях, совместном продвижении темы, касающейся донорства крови, плазмы крови. Надо не только запускать стратегически необходимое для нашей страны производство, но и рассказывать, что это такое, вовлекать как можно больше людей в этот жизненно важный вопрос. Уверен, что мы вместе продолжим успешно решать все поставленные стратегические задачи", — подчеркнул Малков.