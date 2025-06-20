Главе администрации Клепиковского района внесли представление

Отмечается, что водопроводные сети в деревне Первушкино протяженностью 795 метров находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Из них 30 метров на 100% изношены, необходим капремонт. Однако работы, по данным прокуратуры, обслуживающей организацией не запланированы. В надзорном органе считают, что дальнейшее использование объекта может привести к аварийным ситуациям.

Главе администрации Клепиковского района внесли представление. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что водопроводные сети в деревне Первушкино протяженностью 795 метров находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Из них 30 метров на 100% изношены, необходим капремонт. Однако работы, по данным надзорного органа, обслуживающей организацией не запланированы.

В прокуратуре считают, что дальнейшее использование объекта может привести к аварийным ситуациям.