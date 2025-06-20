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Два человека погибли в результате ДТП на трассе М5 под Миассом

20 июня днём на 1777-м километре трассы М5 «Урал» в Миасском городском округе произошла трагическая авария. В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека. Информация об этой появилась в телеграме Госавтоинспекции Челябинской области.

По предварительной информации, около 13:03 водитель автомобиля «Мицубиси Аутлендер» 1975 года выпуска, совершая обгон в разрешенном месте, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ 21074» под управлением мужчины 1947 года выпуска.

Водитель «ВАЗа» и его пассажирка, женщина 1943 года рождения, скончались на месте происшествия от полученных травм. Водитель и пассажир «Мицубиси» госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Движение на участке трассы было временно затруднено, но в настоящее время полностью восстановлено.

Фото 74.ru.