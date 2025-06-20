Алиментщикам хотят дать право отслеживать траты на детей

«Часто звучит, что отцы такие-сякие, негодяи, не хотят платить алименты. А отец имеет право понять, куда тратятся эти деньги? Это важный вопрос на самом деле», — отметил Павел Пожигайло. Он добавил, что отсутствие контроля расходов — одна из причин, почему некоторые родители не выполняют свои обязательства в полной мере. Общественник уверен, что современные финансовые механизмы позволяют быстро этот пробел заполнить. Например, он предложил сделать «специальную карточку ребенка», на которую родитель будет перечислять алименты, и по ней будет следить за списаниями.

Алиментщикам хотят дать право отслеживать траты на детей. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на зампреда комиссии Общественной палаты РФ по демографии Павла Пожигайло.

«Часто звучит, что отцы такие-сякие, негодяи, не хотят платить алименты. А отец имеет право понять, куда тратятся эти деньги? Это важный вопрос на самом деле», — отметил он.

Пожигайло добавил, что отсутствие контроля расходов — одна из причин, почему некоторые родители не выполняют свои обязательства в полной мере. Общественник уверен, что современные финансовые механизмы позволяют быстро этот пробел заполнить. Например, он предложил сделать «специальную карточку ребенка», на которую родитель будет перечислять алименты, и по ней будет следить за списаниями.