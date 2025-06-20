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Алиментщикам хотят дать право отслеживать траты на детей
«Часто звучит, что отцы такие-сякие, негодяи, не хотят платить алименты. А отец имеет право понять, куда тратятся эти деньги? Это важный вопрос на самом деле», — отметил Павел Пожигайло. Он добавил, что отсутствие контроля расходов — одна из причин, почему некоторые родители не выполняют свои обязательства в полной мере. Общественник уверен, что современные финансовые механизмы позволяют быстро этот пробел заполнить. Например, он предложил сделать «специальную карточку ребенка», на которую родитель будет перечислять алименты, и по ней будет следить за списаниями.

Алиментщикам хотят дать право отслеживать траты на детей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на зампреда комиссии Общественной палаты РФ по демографии Павла Пожигайло.

«Часто звучит, что отцы такие-сякие, негодяи, не хотят платить алименты. А отец имеет право понять, куда тратятся эти деньги? Это важный вопрос на самом деле», — отметил он.

Пожигайло добавил, что отсутствие контроля расходов — одна из причин, почему некоторые родители не выполняют свои обязательства в полной мере. Общественник уверен, что современные финансовые механизмы позволяют быстро этот пробел заполнить. Например, он предложил сделать «специальную карточку ребенка», на которую родитель будет перечислять алименты, и по ней будет следить за списаниями.