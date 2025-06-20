Актер Михаил Ефремов будет работать в театре Никиты Михалкова

«Да, он восстанавливается, и у нас есть договоренность — я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером», — сказал Михалков.

Актер Михаил Ефремов будет работать в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на режиссера.

«Да, он восстанавливается, и у нас есть договоренность — я очень надеюсь, что он вольется в коллектив театра, потому что он после всех перипетий все равно остался прекрасным актером», — сказал Михалков.