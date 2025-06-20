56% рязанцев подержали идею дополнительного отпуска для выгоревших на работе

27% опрошенных оказались против. Идею практически в равной степени поддерживают мужчины и женщины. Наибольшее одобрение — среди молодежи до 35 лет. Эмоциональное выгорание проявляется усталостью, раздражительностью и потерей мотивации. Респонденты связывают его с монотонной и не приносящей удовлетворения работой.