56% рязанцев подержали идею дополнительного отпуска для выгоревших на работе
27% опрошенных оказались против. Идею практически в равной степени поддерживают мужчины и женщины. Наибольшее одобрение — среди молодежи до 35 лет. Эмоциональное выгорание проявляется усталостью, раздражительностью и потерей мотивации. Респонденты связывают его с монотонной и не приносящей удовлетворения работой.
56% рязанцев подержали идею дополнительного отпуска для выгоревших на работе. Об этом сообщает сервис Superjob.
27% опрошенных оказались против.
Идею практически в равной степени поддерживают мужчины и женщины. Наибольшее одобрение — среди молодежи до 35 лет.
Эмоциональное выгорание проявляется усталостью, раздражительностью и потерей мотивации. Респонденты связывают его с монотонной и не приносящей удовлетворения работой.