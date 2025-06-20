21-летняя цыганка обокрала пенсионерку в Рязанской области

72-летняя пенсионерка рассказала, что из ее дома пропали 58 тысяч рублей. В тот день она забыла запереть входную дверь и ушла на огород. Полицейские выяснили, что к краже причастна 21-летняя цыганка. Ее задержали. По предварительной информации полиции, девушка обходила улицы на окраине Сасова, чтобы совершить кражу. Она увидела, что пенсионерки нет дома и зашла внутрь. После украла деньги. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

21-летняя цыганка обокрала пенсионерку в Сасове. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба УМВД по региону.

72-летняя пенсионерка рассказала, что из ее дома пропали 58 тысяч рублей. В тот день она забыла запереть входную дверь и ушла на огород.

Полицейские выяснили, что к краже причастна 21-летняя цыганка. Ее задержали.

По предварительной информации полиции, девушка обходила улицы на окраине Сасова, чтобы совершить кражу. Она увидела, что пенсионерки нет дома и зашла внутрь. После украла деньги.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.