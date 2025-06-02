Юрист рассказал, что важно знать о трудоустройстве подростков на лето

По его словам. подростки не могут работать: на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах;на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания); на работах, где превышаются нормы подъема и перемещения тяжестей в течение рабочего дня; на работах, где по условиях законодательства РФ должны работать только лица, достигшие возраста 18 лет.

Юрист рассказал, что важно знать о трудоустройстве подростков на лето. Об этом сообщает руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южали.

Он отметил, что, по общему правилу, трудовой договор может быть заключен с несовершеннолетним лицом, достигшим возраста 14 лет, если:

имеется письменное согласие одного из родителей;

работать подросток будет в свободное от основной работы время, без ущерба для обучения и только на тех видах работ, которые разрешены несовершеннолетним.

«Важно отметить, что с недавнего времени для заключения трудового договора с подростком 14 лет и старше не требуется получать согласия органов опеки. Исключение: если у подростка нет родителей (тогда вместо родителей согласие должен дать орган опеки и попечительства)», — отметил юрист.

По его словам. подростки не могут работать: на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах;на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического содержания); на работах, где превышаются нормы подъема и перемещения тяжестей в течение рабочего дня; на работах, где по условиях законодательства РФ должны работать только лица, достигшие возраста 18 лет.

Для трудоустройства подростка требуются:

паспорт;

сведения о трудовой деятельности (если подросток до этого работал) или в редких случаях — трудовая книжка (если ранее она была оформлена и работник от нее не отказался). Если молодой человек устраивается на работу впервые, эти документы не потребуются;

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (например, карточка СНИЛС), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые;

если требуется соответствующее образование или подготовка — документ об образовании.

В некоторых случаях также может потребоваться согласие на обработку персональных данных, которое должен предоставить родитель в отношении своего несовершеннолетнего ребенка.

Также потребуется пройти обязательный медицинский осмотр. Медосмотр проводится за счет средств работодателя. Допуск к работе может быть только в случае, если такая работа не будет противопоказана подростку.

С момента заключения договора начнется исчисление страхового стажа и «пенсионного» При трудоустройстве обязательно заключается трудовой договор, и обычно это делается в письменном виде. Исключения делаются только для случаев, когда работодатель применяет электронный кадровый документооборот (о чем он должен сообщить до трудоустройства). Если работодатель отказывается заключать официально трудовой договор, лучше не рассматривать такой вариант работы, поскольку существует большая вероятность в дальнейшем столкнуться с обманом или нарушением прав работника.

При трудоустройстве необходимо проверить: