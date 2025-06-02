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В травмпункт рязанской БСМП за неделю попали более 700 пациентов
С 26 мая по 1 июня помощь потребовалась 722 рязанцам. В том числе 153 человека обратились с переломами, 264 — с ушибами, 126 — с растяжениями, 56 — с ранами. Жителям напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр Больницы скорой медицинской помощи оказывает помощь круглосуточно и без выходных.

В травмпункт рязанской БСМП за неделю попали более 700 пациентов. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

С 26 мая по 1 июня помощь потребовалась 722 рязанцам. В том числе 153 человека обратились с переломами, 264 — с ушибами, 126 — с растяжениями, 56 — с ранами.

Жителям напомнили, что Амбулаторно-травматологический центр Больницы скорой медицинской помощи оказывает помощь круглосуточно и без выходных.