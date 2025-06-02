В Свердловской области нашли тело утонувшей девушки, над которой ранее надругались

В Свердловской области нашли тело утонувшей девушки, над которой ранее надругались. Об этом пишут «Плохие новости». 24-летняя Анастасия Полякова пропала 27 мая. Перед исчезновением над ней жестоко надругалась местная жительница Наталья. Она садилась на лицо жертвы и мочилась на нее, в то время как ее друг Виталий снимал издевательства на видео.

Знакомая потерпевшей рассказала СМИ, что Анастасия была совершенно безобидной девушкой. Мать умерла, отец от нее отказался, а бабушка забирала пенсию по инвалидности.

Тело нашли под Карпинском. Следователи возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. Наталью не стали брать под стражу — у нее двое детей. Она под домашним арестом.