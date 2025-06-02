В Шиловском районе лисенок выбежал на дорогу

«С этим лисенком часто встречаемся на отрезке дороги в Терехово, от сосновой посадки до контейнерной площадки. Он то стоит на обочине, словно ждет, когда мы проедем, то перебегает дорогу, и тогда мы притормаживаем, пропуская рыжика», — отметила очевидица.