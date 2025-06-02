В рязанском радиотехническом вузе появятся новые направления подготовки

Образовательные программы подразумевают два направления: «Техносферная безопасность» и «Прикладная математика и физика». Предполагается, что они будут реализованы на базе выпускающих кафедр химической технологии (ХТ) и микро- и наноэлектроники (МНЭЛ) соответственно. В случае успешного прохождения процедуры лицензирования, программы будут доступны для поступления в 2026 году.

В рязанском радиотехническом вузе появятся новые направления подготовки. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Образовательные программы подразумевают два направления: «Техносферная безопасность» и «Прикладная математика и физика».

Предполагается, что они будут реализованы на базе выпускающих кафедр химической технологии (ХТ) и микро- и наноэлектроники (МНЭЛ) соответственно. В случае успешного прохождения процедуры лицензирования, программы будут доступны для поступления в 2026 году.

«Рязанская область — регион с развитым промышленным комплексом, в связи с чем вопросы обеспечения техносферной безопасности имеют особую актуальность. Есть уверенность, что выпускники будут крайне востребованы на предприятиях химической отрасли. Направление „Прикладная математика и физика“ позволит осуществлять подготовку кадрового резерва для воспроизводства научных школ РГРТУ и наукоемких отраслей», — отметил и. о. ректора РГРТУ Сергей Банников.

Напомним, что ранее РГРТУ вошел в число 19-ти российских вузов-участников проекта «Топ ИИ». Уже в 2025 году абитуриенты получат уникальную возможность поступить на новейшие образовательные программы подготовки топ-специалистов в сфере искусственного интеллекта.