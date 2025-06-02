В Рязанской области за выходные поймали 24 пьяных водителя

6 автомобилистов отказались пройти медосвидетельствование, в связи с чем на них оформили административные материалы. Один человек сел нетрезвым за руль повторно. В ходе рейдов также выявили более 10 нарушений, совершенные пешеходами. 24 водителя управляли машиной без водительских прав. Установлено 30 нарушений, связанных с перевозкой детей и 25 нарушений связанных с выездом на полосу встречного движения в нарушение ПДД.

В Рязанской области за выходные поймали 24 пьяных водителя. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ.

6 автомобилистов отказались пройти медосвидетельствование, в связи с чем на них оформили административные материалы. Один человек сел нетрезвым за руль повторно.

В ходе рейдов также выявили более 10 нарушений, совершенные пешеходами. 24 водителя управляли машиной без водительских прав. Установлено 30 нарушений, связанных с перевозкой детей и 25 нарушений связанных с выездом на полосу встречного движения в нарушение ПДД.