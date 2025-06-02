В Рязанской области объединят несколько колледжей

Согласно решениям, Областной техникум Клепиковский технологический присоединят к Рязанскому автотранспортному техникуму им. С. А. Живаго. После этого РАТ им. С. А. Живаго станет правопреемником объединенного учреждения. Кроме того, реорганизуют «Сасовский индустриальный колледж» и «Кадомский технологический техникум». Кадомский техникум присоединяется к Сасовскому, который станет правопреемником обоих учреждений. Также приняли решение о слиянии Рязанского железнодорожного колледжа и Новомичуринского многоотраслевого техникума. Новомичуринский техникум присоединят в железнодорожному.

В Рязанской области реорганизуют и объединят несколько колледжей. Это следует из распоряжений правительства, опубликованных на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Согласно решениям, Областной техникум Клепиковский технологический присоединят к Рязанскому автотранспортному техникуму им. С. А. Живаго. После этого РАТ им. С. А. Живаго станет правопреемником объединенного учреждения.

Кроме того, реорганизуют «Сасовский индустриальный колледж» и «Кадомский технологический техникум». Кадомский присоединяется к Сасовскому, который станет правопреемником обоих учреждений.

Также приняли решение о слиянии Рязанского железнодорожного колледжа и Новомичуринского многоотраслевого техникума. Новомичуринский техникум присоединят в железнодорожному.

Контроль за выполнением мероприятий возложили на заместителя председателя правительства Рязанской области в социальной сфере. Реорганизация направлена на оптимизацию работы образовательных учреждений региона и более рациональное использование их ресурсов.