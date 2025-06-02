В России ужесточат наказание за кибермошенничество

По словам Дмитрия Григоренко, Правительство РФ работает над вторым комплексом мер по борьбе с проблемой, включающим усиление уголовной и административной ответственности для аферистов. Григоренко добавил, что ранее основное внимание уделялось информационным и технологическим методам защиты, но теперь фокус смещается на правовые инструменты и санкции. Новая инициатива направлена на значительное усложнение работы преступников.

В России ужесточат наказание за кибермошенничество. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По его словам, Правительство РФ работает над вторым комплексом мер по борьбе с проблемой, включающим усиление уголовной и административной ответственности для аферистов.

Григоренко добавил, что ранее основное внимание уделялось информационным и технологическим методам защиты, но теперь фокус смещается на правовые инструменты и санкции. Новая инициатива направлена на значительное усложнение работы преступников.