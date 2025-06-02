В России разработали программу обнаружения рака через анкетирование

Росздравнадзор зарегистрировал новое программное обеспечение Galenos. AI, которое использует искусственный интеллект для диагностики рака. Система анализирует медицинские карты и анкеты пациентов и может с высокой точностью (до 98%) выявить 16 видов рака на ранних стадиях. Это делает ее важным инструментом для врачей. Galenos. AI анализирует данные из медицинских карт и специальных анкет, чтобы выявить признаки рака и подсказать врачу, что нужно провести более детальное обследование. Программа уже успешно использовалась в трех регионах России и теперь официально признана безопасным и эффективным медицинским инструментом.

В России разработали программу обнаружения рака через анкетирование. ОБ этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на компанию-разработчика «ТехЛАБ».

Росздравнадзор зарегистрировал новое программное обеспечение Galenos. AI, которое использует искусственный интеллект для диагностики рака. Система анализирует медицинские карты и анкеты пациентов и может с высокой точностью (до 98%) выявить 16 видов рака на ранних стадиях. Это делает ее важным инструментом для врачей.

Раннее выявление заболевания значительно улучшает шансы на успешное лечение и снижает затраты. Например, если рак молочной железы обнаружить на первоначальной стадии, это может сократить расходы на лечение более чем в 200 раз и удвоить шансы на выживание через пять лет.

Galenos.AI анализирует данные из медицинских карт и специальных анкет, чтобы выявить признаки рака и подсказать врачу, что нужно провести более детальное обследование. Программа уже успешно использовалась в трех регионах России и теперь официально признана безопасным и эффективным медицинским инструментом.