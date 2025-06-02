В России предложили полностью запретить продажу вейпов

«Я просто вижу, на кого ориентирована эта продукция, как она рекламируется и на кого нацелена. Моя личная позиция — запретами и ограничениями, конечно, регулировать все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично — исключение. Я лично за тотальный запрет», — сказал Алиханов. Министр добавил, что возрастной ценз не всегда эффективно работает.

В России предложили полностью запретить продажу вейпов. С таким заявлением министр промышленности и торговли Антон Алиханов, пишет РБК.

«Я просто вижу, на кого ориентирована эта продукция, как она рекламируется и на кого нацелена. Моя личная позиция — запретами и ограничениями, конечно, регулировать все на свете нельзя, но вейпы, наверное, для меня лично — исключение. Я лично за тотальный запрет», — сказал он.

Министр добавил, что возрастной ценз не всегда эффективно работает.