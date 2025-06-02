В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Отмечается, что в зоне СВО украинская армия потеряла до 1430 солдат. ВС РФ поразили цеха по производству ударных беспилотников, места их запуска и хранения, а также склады боеприпасов ВСУ. Средства ПВО сбили две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиабомбы JDAM и 316 беспилотников, в том числе 205 вне зоны проведения спецоперации.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что в зоне СВО украинская армия потеряла до 1430 солдат.

ВС РФ поразили цеха по производству ударных беспилотников, места их запуска и хранения, а также склады боеприпасов ВСУ.

Средства ПВО сбили две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиабомбы JDAM и 316 беспилотников, в том числе 205 вне зоны проведения спецоперации.