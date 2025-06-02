В Госдуме сообщили, что Россия готова дать «неумолимый» ответ на удары ВСУ

Киев должен осознавать последствия своих действий и что за Москвой остается право на ответный удар. Депутат Чепа отметил, что атаки на Россию — это серьезный шантаж, который Украина хочет использовать в качестве аргумента в переговорном процессе.

В Госдуме сообщили, что Россия готова дать «неумолимый» ответ на удары ВСУ. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на депутата Алексея Чепу.

Он подчеркнул, что Киев должен осознавать последствия своих действий и что за Москвой остается право на ответный удар. Он отметил, что атаки на Россию — это серьезный шантаж, который Украина хочет использовать в качестве аргумента в переговорном процессе.