В Госдуме предложили разрешить тонировку передних боковых стекол

Ярослав Нилов отметил, что водители смогут использовать пленку в передней части автомобиля при условии, что ее светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного требованиями техрегламена. «То есть ответственность наступает при светопропускании передних боковых стекол менее 42%", — сказал парламентарий. На данный момент тонировка разрешена для лобового и передних боковых стекол машины при условии, что светопропускание составляет не менее 70%. Штраф за нарушение составляет 500 рублей.

В Госдуме предложили разрешить тонировку передних боковых стекол. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.

Он отметил, что водители смогут использовать пленку в передней части автомобиля при условии, что ее светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного требованиями техрегламена.

«То есть ответственность наступает при светопропускании передних боковых стекол менее 42%", — сказал парламентарий.

На данный момент тонировка разрешена для лобового и передних боковых стекол машины при условии, что светопропускание составляет не менее 70%. Штраф за нарушение составляет 500 рублей.