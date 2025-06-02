В Госдуме предложили разрешить тонировку передних боковых стекол
Ярослав Нилов отметил, что водители смогут использовать пленку в передней части автомобиля при условии, что ее светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного требованиями техрегламена. «То есть ответственность наступает при светопропускании передних боковых стекол менее 42%", — сказал парламентарий. На данный момент тонировка разрешена для лобового и передних боковых стекол машины при условии, что светопропускание составляет не менее 70%. Штраф за нарушение составляет 500 рублей.
В Госдуме предложили разрешить тонировку передних боковых стекол. Об этом пишет URA.ru со ссылкой на депутата Ярослава Нилова.
Он отметил, что водители смогут использовать пленку в передней части автомобиля при условии, что ее светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного требованиями техрегламена.
«То есть ответственность наступает при светопропускании передних боковых стекол менее 42%", — сказал парламентарий.
На данный момент тонировка разрешена для лобового и передних боковых стекол машины при условии, что светопропускание составляет не менее 70%. Штраф за нарушение составляет 500 рублей.