В Башкирии трехнедельный малыш сгорел в своей кроватке из-за фена

В Башкирии трёхнедельный малыш сгорел в своей кроватке из-за фена. Об этом сообщают «Плохие новости». Младенец получил ожоги третьей-четвёртой степени.

Как сообщает МЧС, в квартире, где случился пожар, проживала многодетная семья. Пока мама отводила двоих детей в сад, отец оставался присматривать за младшим.

В детской кровати произошло загорание покрывала и матраса, а также загорелась одежда на ребенке.

Сейчас причина происшествия устанавливается.