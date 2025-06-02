Рязанский орнитолог Фионина засняла раздувшегося, как «шар» перепела

Она отметила, что птица «надувается как воздушный шар» во время брачного танца. «Маленький и скрытный, он в какой-то момент приподнимает крылья и топорщит перья по всему телу, „надувается“, как воздушный шар. Признаюсь, видела такое впервые во время вчерашней мини-экспедиции в пойму Оки», — написала Фионина.