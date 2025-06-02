Рязанские волонтеры помогли найти пенсионера с деменцией в Коломне

На просьбу о помощи откликнулись трое добровольцев. Во время ночного патрулирования периметра поисковикам оставалось осмотреть последний двор, когда они заметили мужчину в одежде из описания в ориентировке. Пожилой мужчина назвал свое имя — Павлин, чем подтвердил, что искали именно его. Волонтеры сразу вызвали на место скорую.

Рязанские волонтеры помогли найти пенсионера с деменцией в Коломне. Подробности поисков рассказали в группе ПСО «ЛизаАлерт» ВКонтакте.

На просьбу о помощи откликнулись трое добровольцев. Во время ночного патрулирования периметра поисковикам оставалось осмотреть последний двор, когда они заметили мужчину в одежде из описания в ориентировке.

Пожилой мужчина назвал свое имя — Павлин, чем подтвердил, что искали именно его. Волонтеры сразу вызвали на место скорую.