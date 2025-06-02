Рязанец угрожал убить знакомого кочергой и арматурой

Установлено, что в феврале 2025 года во время застолья пьяный 52-летний житель Сараевского района, держа в руках кочергу, угрожал убийством собутыльнику. В марте того же года мужчина взял часть арматуры и снова высказал угрозы потерпевшему. В тот же период времени из-за конфликта дебошир схватил оппонента за шею и стал душить его. Сараевца признали виновным в совершении трех эпизодов угрозы убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.

Рязанец угрожал убить знакомого кочергой и арматурой. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в феврале 2025 года во время застолья пьяный 52-летний житель Сараевского района, держа в руках кочергу, угрожал убийством собутыльнику. В марте того же года мужчина взял часть арматуры и снова высказал угрозы потерпевшему. В тот же период времени из-за конфликта дебошир схватил оппонента за шею и стал душить его.

Сараевца признали виновным в совершении трех эпизодов угрозы убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ). Ему назначили наказание в виде 300 часов обязательных работ.