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Рязанцам сообщили об отключении горячей воды из-за ремонта
В связи с работами на трубопроводе 2 июня временно приостановили подачу ресурса по следующим адресам: ул. Новоселов, д. 28, д. 28 к. 1, д. 28 к. 2, д. 28 к. 3, д. 30, д. 30 к. 1, д. 30 к. 2, д. 30 к. 3, д. 32, д. 32 к. 1, д. 32 к. 2, д. 32 к. 3, д. 34, д. 34А, д. 34 к. 1. Объекты социальной инфраструктуры: Школа № 68; Детская поликлиника № 7. О времени возобновления подачи горячего водоснабжения сообщат дополнительно.

Рязанцам сообщили об отключении горячей воды из-за ремонта. Об этом пишет МУП «РМПТС».

В связи с работами на трубопроводе 2 июня временно приостановили подачу ресурса по следующим адресам:

  • ул. Новоселов, д. 28, д. 28 к. 1, д. 28 к. 2, д. 28 к. 3, д. 30, д. 30 к. 1, д. 30 к. 2, д. 30 к. 3, д. 32, д. 32 к. 1, д. 32 к. 2, д. 32 к. 3, д. 34, д. 34А, д. 34 к. 1.

Объекты социальной инфраструктуры:

  • Школа № 68;
  • Детская поликлиника № 7.

О времени возобновления подачи горячего водоснабжения сообщат дополнительно.