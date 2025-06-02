Рязанцам сообщили об отключении горячей воды из-за ремонта
В связи с работами на трубопроводе 2 июня временно приостановили подачу ресурса по следующим адресам: ул. Новоселов, д. 28, д. 28 к. 1, д. 28 к. 2, д. 28 к. 3, д. 30, д. 30 к. 1, д. 30 к. 2, д. 30 к. 3, д. 32, д. 32 к. 1, д. 32 к. 2, д. 32 к. 3, д. 34, д. 34А, д. 34 к. 1. Объекты социальной инфраструктуры: Школа № 68; Детская поликлиника № 7. О времени возобновления подачи горячего водоснабжения сообщат дополнительно.
Рязанцам сообщили об отключении горячей воды из-за ремонта. Об этом пишет МУП «РМПТС».
В связи с работами на трубопроводе 2 июня временно приостановили подачу ресурса по следующим адресам:
- ул. Новоселов, д. 28, д. 28 к. 1, д. 28 к. 2, д. 28 к. 3, д. 30, д. 30 к. 1, д. 30 к. 2, д. 30 к. 3, д. 32, д. 32 к. 1, д. 32 к. 2, д. 32 к. 3, д. 34, д. 34А, д. 34 к. 1.
Объекты социальной инфраструктуры:
- Школа № 68;
- Детская поликлиника № 7.
О времени возобновления подачи горячего водоснабжения сообщат дополнительно.