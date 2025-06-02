Прокуратура внесла представление дирекции дорог Рязанской области
Причиной стали нарушения при содержания уличной дорожной сети в селах Красный Угол и Никольское в Сапожковском районе. По данным прокуратуры, в селах нет дорожного освещения. Устранение нарушений поставили на контроль.
Прокуратура внесла представление дирекции дорог Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Причиной стали нарушения при содержания уличной дорожной сети в селах Красный Угол и Никольское в Сапожковском районе. По данным прокуратуры, в селах нет дорожного освещения.
Устранение нарушений поставили на контроль.