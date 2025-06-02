Ночью под Рязанью горела дача
В ведомстве отметили, в 0:37 2 мая поступило сообщение о загорании дачного дома на улице Ситниковской в СНТ «Урожай». В 1:50 пожар локализовали, в 1:55 — ликвидировали открытое горение. В На месте работало 3 единицы техники, 14 человек личного состава.
Ночью под Рязанью горела дача. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ведомстве отметили, в 0:37 2 мая поступило сообщение о загорании дачного дома на улице Ситниковской в СНТ «Урожай».
В 1:50 пожар локализовали, в 1:55 — ликвидировали открытое горение.
В На месте работало 3 единицы техники, 14 человек личного состава.
Ранее появилось видео с места.