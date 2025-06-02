На Земле снова началась сильная магнитная буря
«Возмущения геомагнитного поля продолжают расти и после 14 часов 24 минут по московском времени магнитная буря перешла в категорию сильная, класса G3», — написал он. Будьте внимательны и осторожны!
На Земле снова началась сильная магнитная буря. Об этом сообщает метеоролог Михаил Леус.
«Возмущения геомагнитного поля продолжают расти и после 14 часов 24 минут по московском времени магнитная буря перешла в категорию сильная, класса G3», — написал он.
Будьте внимательны и осторожны!