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МТС и «ЛизаАлерт» запустили в Рязани бесплатный сервис для поиска пропавших людей

МТС и «ЛизаАлерт» запустили в Рязани бесплатный сервис для поиска пропавших людей. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Рязань, РФ — ПАО «МТС» (MOEX: MTSS, МТС или Компания), цифровая экосистема, объявляет о партнерстве с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Теперь абонентам МТС в Рязанской области и других регионах России доступен бесплатный сервис «МТС. ГеоПоиск», который позволяет в случае пропажи абонента определять его местоположение. Отмечается, что это первый в России цифровой проект, позволяющий получить информацию о местоположении пропавшего человека за считанные минуты.

Подключить сервис можно в приложении Мой МТС в разделе «Защитник» или в «Семейной группе». Для этого пользователю необходимо дать согласие на передачу данных о его местоположении и о заряде мобильного устройства в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Информация о местоположении пропавших людей передается в автоматическом режиме сразу после поступления запроса от «ЛизаАлерт». Вся информация передаётся через зашифрованный канал и интерфейс, которые были разработаны специально для обмена данными с представителями поисково-спасательного отряда.

Данные о пропавших собираются с мобильного устройства, включая данные GPS, Wi-Fi, и от активной базовой станции, к которой подключено устройство в момент запроса информации, — это позволяет предоставлять максимально точные геоданные о местонахождении человека в режиме реального времени. Точность данных составляет от 50 до 150 метров в зависимости от модели мобильного устройства пропавшего и от застройки местности.

«Когда человек пропадает — каждая секунда времени становится бесценной, и телекоммуникационные технологии могут помочь максимально быстро и точно определить его местоположение. Наш совместный проект с „ЛизаАлерт“ — это большое достижение в области поисково-спасательных работ, и сейчас мы сделали первый шаг в этом важном деле. В дальнейшем мы планируем развивать наше сотрудничество, создавая новые технологии и инструменты для поиска пропавших», — комментирует генеральный̆ директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.

«В отряде „ЛизаАлерт“ мы следим за новостями в области разработок, участвуем в постановке задач и тестировании умных решений, используем все самые новые технологии, разрешенные к применению в нашей стране. Всё это позволяет сделать поиск пропавших быстрее и эффективнее. Много лет подряд мы пытались получить доступ к местоположению людей, терпящих бедствие, с помощью изменений в законодательстве, и это не удавалось. Мы рады, что социально ответственный бизнес пришёл на помощь и создал новый инструмент, который позволяет оперативно получить геоданные без долгих бюрократических процедур, и тем самым повысит шансы на спасение людей», — отметил Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

С 2010 года в поисково-спасательным в отряд «ЛизаАлерт» поступило более 300 тыс. заявлений на поиск пропавших, почти 260 тыс. человек было найдено.