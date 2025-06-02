Ксения Собчак предложила запретить в России мужчинам до 30 лет вступать в брак
Телеведущая считает, что до этого возраста мужчины якобы «еще дети» и не готовы к серьезным отношениям. По ее мнению, «ранние браки разваливаются, потому что мужья дорастают до своей зрелости уже в браке».
Ксения Собчак предложила запретить в России мужчинам до 30 лет вступать в брак. Об этом она сказала в одном из своих видео.
Телеведущая считает, что до этого возраста мужчины якобы «еще дети» и не готовы к серьезным отношениям.
По ее мнению, «ранние браки разваливаются, потому что мужья дорастают до своей зрелости уже в браке».