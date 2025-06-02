Ксения Собчак предложила запретить в России мужчинам до 30 лет вступать в брак

Телеведущая считает, что до этого возраста мужчины якобы «еще дети» и не готовы к серьезным отношениям. По ее мнению, «ранние браки разваливаются, потому что мужья дорастают до своей зрелости уже в браке».

Ксения Собчак предложила запретить в России мужчинам до 30 лет вступать в брак. Об этом она сказала в одном из своих видео.

Телеведущая считает, что до этого возраста мужчины якобы «еще дети» и не готовы к серьезным отношениям.

По ее мнению, «ранние браки разваливаются, потому что мужья дорастают до своей зрелости уже в браке».