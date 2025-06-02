Из Рязанской области депортировали четырех иностранцев

Среди них оказались выходцы из стран Карибского бассейна, Средней Азии и Закавказья. Их доставили в Центр временного содержания УМВД из исправительных учреждений после отбытия наказаний за кражу, грабеж, насилие в отношении представителя власти и изнасилование. Полицейские проводили мигрантов до пункта пропуска через государственную границу в московском аэропорту «Домодедово», откуда они вылетели на Родину. Теперь им запрещено въезжать на территорию России в течение ближайших 5-10 лет.

Из Рязанской области депортировали четырех иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Среди них оказались выходцы из стран Карибского бассейна, Средней Азии и Закавказья. Их доставили в Центр временного содержания УМВД из исправительных учреждений после отбытия наказаний за кражу, грабеж, насилие в отношении представителя власти и изнасилование.

Полицейские проводили мигрантов до пункта пропуска через государственную границу в московском аэропорту «Домодедово», откуда они вылетели на Родину. Теперь им запрещено въезжать на территорию России в течение ближайших 5-10 лет.