Более 50 тысяч автомобилей Kia отзовут из России
Kia отзывает 55,3 тысячи автомобилей Sorento, Soul и Cerato, проданных в 2010—2016 годах. Причиной такого решения стал риск короткого замыкания на плате гидравлического электронного блока управления, который расположен в моторном отсеке.
Более 50 тысяч автомобилей Kia отзовут из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.
По данным издания, Kia отзывает 55,3 тысячи автомобилей Sorento, Soul и Cerato, проданных в 2010—2016 годах.
Причиной такого решения стал риск короткого замыкания на плате гидравлического электронного блока управления, который расположен в моторном отсеке.