Более 50 тысяч автомобилей Kia отзовут из России

Kia отзывает 55,3 тысячи автомобилей Sorento, Soul и Cerato, проданных в 2010—2016 годах. Причиной такого решения стал риск короткого замыкания на плате гидравлического электронного блока управления, который расположен в моторном отсеке.

Более 50 тысяч автомобилей Kia отзовут из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстандарт.

По данным издания, Kia отзывает 55,3 тысячи автомобилей Sorento, Soul и Cerato, проданных в 2010—2016 годах.

Причиной такого решения стал риск короткого замыкания на плате гидравлического электронного блока управления, который расположен в моторном отсеке.