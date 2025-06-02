53% жителей Рязани сообщили, что вынуждены работать сверхурочно

В среднем дополнительное рабочее время составляет четверть от нормы. Курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты чаще других соглашаются на сверхурочную работу. Реже всего перерабатывают операторы кол-центров и юристы. Лидерами по количеству сверхурочных часов являются врачи и учителя.

По результатам опроса сервиса SuperJob, который проводился среди трудоустроенных экономически активных граждан Рязани, 53% респондентов, занятых на полной ставке, признались, что перерабатывают.

В среднем дополнительное рабочее время составляет четверть от нормы.

Мужчины чаще женщин остаются на рабочем месте после окончания трудового дня. Молодежь до 35 лет, соглашаясь на сверхурочные, работает меньше: их дополнительные часы в месяц в среднем составляют 26% от нормы. Среди сотрудников старше 35 лет этот показатель достигает 32%. С увеличением заработной платы растет и доля тех, кто работает больше нормы: среди тех, кто получает до 50 тысяч рублей, таких 52%, а среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей — уже 60%.

Курьеры, логисты, маркетологи, фармацевты и экономисты чаще других соглашаются на сверхурочную работу. Реже всего перерабатывают операторы кол-центров и юристы. Лидерами по количеству сверхурочных часов являются врачи и учителя.