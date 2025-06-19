Забота о здоровье рязанских детей: «Новые люди» предложили вернуть молочные кухни

Партия «Новые люди» предлагает восстановить работу молочных кухонь — пунктов выдачи готового питания для детей. На их базе предлагается создавать центры здорового питания.

В Рязани и городах области сторонники уже начали сбор подписей под инициативой за молочные кухни нового формата. Итоговый документ будет направлен на имя губернатора, министру социального развития, а также в министерство финансов. «Качественное детское питание — основа правильного развития всех систем детского организма. Восстановить работу кухонь в новом формате можно. Главное — есть огромный запрос среди родителей новорожденных и детей до трех лет. Мы получаем огромное количество обращений, в ряде регионов молочные кухни функционируют. Да, это дополнительные траты из бюджета. Но это не просто расходы, а инвестиции в будущее нашей страны. В здоровое поколение», — пояснил руководитель регионального отделения партии Артем Морозов.

«Практика выдачи новорожденным качественной молочной продукции и детского питания появилась еще в Советском союзе. В Рязани такие точки были, но последняя закрылась в 2016 году. Каждый год в Рязанской области рождается не менее семи тысяч детей. Благодаря запуску при молочных кухнях центров здорового питания мы заботимся о молодой семье. Также предлагаем обучать мамочек принципам правильного питания и кормления с привлечением специалистов по грудному вскармливанию. А самое главное — с малых лет даем ребенку здоровое питание. Предложение я ранее озвучивала, но при прошлом руководстве региона должного отклика не случилось. Будем добиваться сейчас вместе с жителями региона, чтобы инициатива была поддержана», — отметила член партии «Новые люди», заведующая отделением новорожденных областного перинатального центра Светлана Петрова.

Напомним, летом прошлого года «Новые люди» запустили проект «Новое здоровое поколение», направленный на заботу о мамах и детском здоровье. К примеру, в рамках программы по всей стране детям бесплатно выдавался витамин D.