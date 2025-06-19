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«Яндекс. Такси» снизит стоимость поездок с детьми
Это будет сделано за счет привлечения большего числа водителей с детскими креслами и с помощью изменения тарификации. «Параллельно для многодетных семей будет запущен пилотный проект. В рамках него мы будем предоставлять скидки многодетным семьям на поездки в такси из разных регионов через интеграцию с государственной информационной системой «Госуслуги», — рассказал представитель компании Антон Петраков. По его оценке, число активных водителей с детскими креслами по всей России выросло на 40% год к году, благодаря чему машины стали приезжать на заказ к детям на 12% быстрее.

«Яндекс. Такси» снизит стоимость поездок с детьми. Об этом РБК сообщил директор компании по работе с государственными органами Антон Петраков.

По его словам, это будет сделано за счет привлечения большего числа водителей с детскими креслами и с помощью изменения тарификации.

«Параллельно для многодетных семей будет запущен пилотный проект. В рамках него мы будем предоставлять скидки многодетным семьям на поездки в такси из разных регионов через интеграцию с государственной информационной системой «Госуслуги», — рассказал Петраков.

По его оценке, число активных водителей с детскими креслами по всей России выросло на 40% год к году, благодаря чему машины стали приезжать на заказ к детям на 12% быстрее.