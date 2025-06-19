Выставка «Наш авангард» открывается на ПМЭФ-2025

21 июня ВТБ совместно с Русским музеем откроют официальную выставку ПМЭФ-2025 «Наш авангард». Экспозиция объединит более 400 работ Малевича, Кандинского, Матюшина, Гончаровой, Ларионова. Такое количество полотен авангарда будет впервые представлено за 130 лет существования культурной институции.

«Мы поддерживаем Русский музей с 2002 года и сделали вместе более 25 крупных выставок главных российских художников: Репина, Верещагина, Левитана, Коровина и многих других. Но авангард и 20 век в искусстве — особый разговор. Это как переключить радио с классической симфонии на громкий и энергичный джаз. Для нас поддержать такую выставку и помочь ей состояться — значит напомнить о многогранном и дерзком наследии русского искусства», — отмечает Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

В рамках выставки банк также создал специальный аудиогид на русском и английском языках, который проведет посетителей по экспозиции, дополнив впечатления от работ авангардистов. Голосом прогулки стал оперный певец, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков.

Выставка откроется на втором этаже корпуса Бенуа и продлится до 1 декабря 2025 года. Она организована по принципу систематического показа — по направлениям, течениям, пластической и мировоззренческой проблематике. Центральную линию проекта дополняют тематические залы. В одном из них собраны портреты и автопортреты деятелей культуры, создателей феномена русского авангарда. После завершения экспозиции авангардное искусство останется в том же зале корпуса и дополнится произведениями из коллекции музея, не представленными на выставке.

Справка

Ильдар Абдразаков — выдающийся российский оперный певец, заслуженный артист России, народный артист Татарстана и Башкортостана, двукратный обладатель премии «Грэмми».

Он выступает на ведущих мировых оперных сценах и является основателем Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей.