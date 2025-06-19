Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 19
17°
Птн, 20
18°
Сбт, 21
18°
ЦБ USD 78.48 -0.24 20/06
ЦБ EUR 89.84 -0.47 20/06
Нал. USD 79.50 / 80.00 19/06 18:25
Нал. EUR 90.64 / 91.50 19/06 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
5 671
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
24 478
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
37 461
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
47 676
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Выставка «Наш авангард» открывается на ПМЭФ-2025

21 июня ВТБ совместно с Русским музеем откроют официальную выставку ПМЭФ-2025 «Наш авангард». Экспозиция объединит более 400 работ Малевича, Кандинского, Матюшина, Гончаровой, Ларионова. Такое количество полотен авангарда будет впервые представлено за 130 лет существования культурной институции.

«Мы поддерживаем Русский музей с 2002 года и сделали вместе более 25 крупных выставок главных российских художников: Репина, Верещагина, Левитана, Коровина и многих других. Но авангард и 20 век в искусстве — особый разговор. Это как переключить радио с классической симфонии на громкий и энергичный джаз. Для нас поддержать такую выставку и помочь ей состояться — значит напомнить о многогранном и дерзком наследии русского искусства», — отмечает Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

В рамках выставки банк также создал специальный аудиогид на русском и английском языках, который проведет посетителей по экспозиции, дополнив впечатления от работ авангардистов. Голосом прогулки стал оперный певец, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков.

Выставка откроется на втором этаже корпуса Бенуа и продлится до 1 декабря 2025 года. Она организована по принципу систематического показа — по направлениям, течениям, пластической и мировоззренческой проблематике. Центральную линию проекта дополняют тематические залы. В одном из них собраны портреты и автопортреты деятелей культуры, создателей феномена русского авангарда. После завершения экспозиции авангардное искусство останется в том же зале корпуса и дополнится произведениями из коллекции музея, не представленными на выставке.

Справка

Ильдар Абдразаков — выдающийся российский оперный певец, заслуженный артист России, народный артист Татарстана и Башкортостана, двукратный обладатель премии «Грэмми».

Он выступает на ведущих мировых оперных сценах и является основателем Фонда поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей.