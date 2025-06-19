В Волгограде друг убил жениха на глазах невесты во время приглашения на свадьбу

В Волгограде друг убил жениха на глазах невесты во время приглашения на свадьбу. Об этом пишет портал «V1.ru».

Трагедия произошла 16 июня в Дзержинской районе на улице Хорошева. Будущие молодожены пригласила друга в сауну, чтобы отдать ему приглашение на торжество. На улице между мужчинами произошла ссора, в ходе который приятель достал нож и ударил им оппонента в грудь, а затем ранил себя в шею.

Невеста умоляла прибывших на место врачей спасти пострадавшего, но он скончался.

На допросе напавший не смог объяснить, из-за чего начался конфликт.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.