В сладостях российского производителя нашли кишечную палочку, плесень и кадмий

Отмечается, что продукция «Азовской кондитерской фабрики» попала под временный запрет, проверка выявила сразу несколько нарушений. В халве с курагой обнаружили бактерии, в рахат-лукуме — плесень, а в козинаке — превышение токсичного кадмия. Специалисты предупреждают, что такие «добавки» могут привести к серьезным проблемам со здоровьем и поражению внутренних органов.