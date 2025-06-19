В рязанском музее истории молодежного движения сменилось руководство
Исполняющей обязанности директора музея стала Марина Якунина. Ранее она была заместителем директора по финансово-экономической работе.
В рязанском музее истории молодежного движения сменилось руководство. Об этом сообщается на сайте музея.
Исполняющей обязанности директора музея стала Марина Якунина. Ранее она была заместителем директора по финансово-экономической работе.
Фото с сайта рязанского музея истории молодежного движения