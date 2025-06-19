В Рязанской области запечатлели крупный цапельник

На видео и снимках видно большое скопление птичьих гнезд и самих особей. «Иногда, удается заглянуть туда, где человеку нет места, там, где выражение „естественный отбор“, имеет буквальный смысл. Здесь выживает сильнейший и здесь, не терпят слабых. И это, мир дикой природы», — написал автор. Он рассказал, как взрослые цапли из-за разросшегося поселения вынуждены избавляться от слабых представителей рода и изгонять их из гнезд.

В Рязанской области запечатлели крупный цапельник. Кадры опубликовал фотограф Олег Буцкий в своем Telegram-канале.

На видео и снимках видно большое скопление птичьих гнезд и самих особей.

«Иногда, удается заглянуть туда, где человеку нет места, там, где выражение „естественный отбор“, имеет буквальный смысл. Здесь выживает сильнейший и здесь, не терпят слабых. И это, мир дикой природы», — написал автор.

Он рассказал, как взрослые цапли из-за разросшегося поселения вынуждены избавляться от слабых представителей рода и изгонять их из гнезд.

Фото: Telegram-канал «Путешествия по Рязанской области».