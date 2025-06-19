В Рязанской области произошло массовое ДТП

Авария случилась в Клепиковском районе недалеко от села Криуша. В группе «ПУВР» ВКонтакте рассказали, что у фуры занесло прицеп на повороте, в результате чего произошло столкновение с «Лада Калина». Ехавший за легковушкой автомобиль «Лада Ларгус» в этот момент оказался в кювете. Официальная информация не поступала.