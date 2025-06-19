В Рязанской области поймали пьяного водителя на мотоцикле

21-летнего жителя Сараев на мотоцикле MotoLand TT 250 остановили сотрудники полиции. Заподозрив, что водитель нетрезв, они предложили ему пройти освидетельствование на алкоголь, но тот отказался. Сотрудники ГАИ отстранили его от управления и составили на него административный протокол.

В Рязанской области поймали пьяного водителя на мотоцикле. Об этом сообщает ИД «Пресса».

21-летнего жителя Сараев на мотоцикле MotoLand TT 250 остановили сотрудники полиции.

Заподозрив, что водитель нетрезв, они предложили ему пройти освидетельствование на алкоголь, но тот отказался.

Сотрудники ГАИ отстранили его от управления и составили на него административный протокол.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.