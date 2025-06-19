В Рязани установили остановки, изготовленные заключенными

Отмечается, что готовые конструкции появились на Куйбышевском шоссе и в поселке Дягилево. Всего в рамках контракта изготовлено четыре павильона. Для выполнения работ по производству павильонов к труду привлечены осужденные. Сваренные каркасные стены окрашивают, а крышу обшивают листами профнастила. Внутри устроены скамейки.

В Рязани установили остановки, изготовленные заключенными ИК-2. Об этом сообщает пресс-служба ФСИН.

Отмечается, что готовые конструкции появились на Куйбышевском шоссе и в поселке Дягилево. Всего в рамках контракта изготовлено четыре павильона.

Для выполнения работ по производству павильонов к труду привлечены осужденные. Сваренные каркасные стены окрашивают, а крышу обшивают листами профнастила. Внутри устроены скамейки.