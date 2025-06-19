В Рязани после рейда мужчинам вручили повестки

Рейды прошли на 5-й оптовой базе, торговых и строительных площадках. Всего проверили 14 иностранных и натурализованных граждан. Двух человек поставили на воинский учет. Один иностранец решили заключить контракт о прохождении военной службы.

В Рязани после рейда мужчинам вручили повестки. Об этом 19 июня сообщает ИД «Пресса».

Рейды прошли на 5-й оптовой базе, торговых и строительных площадках. Всего проверили 14 иностранных и натурализованных граждан. Двух человек поставили на воинский учет. Один иностранец решили заключить контракт о прохождении военной службы.

С начала 2025 года на воинский учет поставили более 300 натурализованных граждан. Более 50 иностранцев заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.