В Рязани на Первомайском проспекте произошло ДТП
Авария случилась в четверг, 19 июня, недалеко от пересечения с улицей Сенной. Там столкнулись две легковушки. На месте работает реанимация и экипаж ДПС. Подробности происшествия неизвестны. По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на участке затруднено.
В Рязани на Первомайском проспекте произошло ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Авария случилась в четверг, 19 июня, недалеко от пересечения с улицей Сенной. Там столкнулись две легковушки. На месте работает реанимация и экипаж ДПС.
Подробности происшествия неизвестны.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на участке затруднено.
Фото: скриншот с городских камер.