В Рязани на Первомайском проспекте произошло ДТП

Авария случилась в четверг, 19 июня, недалеко от пересечения с улицей Сенной. Там столкнулись две легковушки. На месте работает реанимация и экипаж ДПС. Подробности происшествия неизвестны. По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на участке затруднено.