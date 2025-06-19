В России учредили награду имени Твардовского
Согласно приказу Минкульта, медаль будут присуждать за создание творческих проектов в условиях военных действий. Также к награде приставят творения, которые отражают силу искусства в поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров.
В России учредили награду имени Твардовского. Об этом пишет RT.
Согласно приказу Минкульта, медаль будут присуждать за создание творческих проектов в условиях военных действий.
Также к награде приставят творения, которые отражают силу искусства в поднятии духа и укреплении нравственных ориентиров.