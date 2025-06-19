В России хотят ввести онлайн-продажу отечественного вина по биометрии

Ассоциация компаний интернет-торговли предложила вице-премьеру Дмитрию Григоренко рассмотреть возможность внедрения такой системы. В настоящее время онлайн-доставка алкоголя запрещена из-за проблем с проверкой возраста клиентов. Инициаторы предлагают использовать государственную биометрическую систему, которая позволит покупателям выбирать вино, а сервису — запрашивать возраст клиента. Если гражданину исполнилось 18 лет, операция будет одобрена, в противном случае — отклонена.

В России рассматривают возможность разрешить онлайн-продажу вина, но с использованием биометрической системы для проверки возраста покупателей. Об этом пишет Telegram-канал «Mash».

Ассоциация компаний интернет-торговли предложила вице-премьеру Дмитрию Григоренко рассмотреть возможность внедрения такой системы. В настоящее время онлайн-доставка алкоголя запрещена из-за проблем с проверкой возраста клиентов. Инициаторы предлагают использовать государственную биометрическую систему, которая позволит покупателям выбирать вино, а сервису — запрашивать возраст клиента. Если гражданину исполнилось 18 лет, операция будет одобрена, в противном случае — отклонена.

Для реализации инициативы планируется создать реестр организаций, которым будет разрешено продавать вино онлайн. При этом акцент будет сделан на российскую продукцию, чтобы поддержать отечественных производителей. Источник портала сообщил, что запуск сервиса возможен сразу после снятия действующих ограничений.

В аппарате вице-премьера подтвердили получение письма и отметили, что оно находится на стадии изучения.