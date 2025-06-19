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В районе платного путепровода в Рязани засняли километровую пробку
По словам очевидцев, затор образовался в семь утра 19 июня на Восточной окружной дороге в сторону платного путепровода. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги до сих пор затруднено.

В Рязани засняли километровую пробку. Кадры опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, затор образовался в семь утра 19 июня на Восточной окружной дороге в сторону платного путепровода.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги до сих пор затруднено.