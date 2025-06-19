В Подмосковье парень задушил девушку и попросил маму помочь спрятать тело

В Подмосковье 20-летний парень задушил свою девушку, а потом позвонил маме с просьбой помочь спрятать тело. Об этом сообщили в Telegram-канале «Плохие новости 18+".

20-летний молодой человек и 22-летняя девушка недавно начали жить вместе. В какой-то момент он приревновал возлюбленную к коллеге и задушил.

После убийства молодой человек позвонил маме, и они вместе вывезли тело в поле.

На допросе женщина призналась. Молодому человеку и его маме планируют предъявить обвинение в ближайшее время, сказано в посте.

Фото взято из Telegram-канала «Плохие новости 18+", видео: СК Подмосковья